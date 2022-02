Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii britanici care aleg sa ramana in Ucraina nu ar trebui sa se astepte la o evacuare militara daca izbucneste un conflict cu Rusia , a declarat Ministrul britanic al fortelor armate James Heappey. „Va fi o mare diferența intre ceea ce s-a intamplat in Afganistan vara trecuta și ceea ce s-ar putea…

- Rusia se pregateste sa inceapa in curand un exercitiu nuclear strategic, a declarat ministrul britanic al apararii, Ben Wallace. Oficialul a mai spus ca Marea Britanie detine informatii secrete conform carora Rusia pune la punct planuri pentru asa-numite operatiuni „sub steag fals”, fabricate ca pretext…

- Rusia a transmis miercuri Marii Britanii sa renunțe la retorica sancțiunilor când miniștrii de externe și al apararii se vor deplasa la Moscova pentru discuții pe tema tensiunilor legate de Ucraina sau, în caz contrar, întâlnirile vor fi probabil foarte scurte, scrie digi24.ro.…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat joi ca desfasurarea de trupe de catre Rusia in ultimele zile in Belarus, tara vecina cu Ucraina, este cea mai importanta realizata de Moscova de la incheierea Razboiului Rece, transmit EFE si Reuters.

- Guvernul Israelului considera improbabila izbucnirea in curand a unui conflict militar intre Rusia si Ucraina, parand sa minimizeze avertismentele Statelor Unite si Marii Britanii privind iminenta unei invazii militare ruse. Secretarul de Stat american, Antony Blinken, l-a sunat luni pe Yair…

- Uniunea Europeana a anuntat, luni, mentinerea personalului diplomatic in Ucraina, distantandu-se de pozitiile Statelor Unite si Marii Britanii, Bruxellesul argumentand ca este necesara evitarea "dramatizarii" situatiei, noteaza Mediafax. Desi Statele Unite si Marea Britanie au anuntat, in…

- Marți, Ucraina a primit, primele rachete antitanc din Marea Britanie, pentru autoaparare, dupa ce Rusia a concentrat aproximativ 120.000 de soldați la granița sa. Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a anunțat ca Marea Britanie și-a luat angajamentul de a ajuta la reconstruirea marinei…

