Marea Britanie investighează preluarea Vmware de către Broadcom, pentru 61 de miliarde de dolari Autoritatea pentru Concurenta si Piete a declarat in noiembrie ca investigheaza daca acordul dintre cele doua companii cotate la bursa ar putea afecta substantial concurenta in Marea Britanie, adaugand ca are timp pana pe 22 martie pentru a decide. Acordul Broadcom-VMware a fost unul dintre cele mai mari anunturi la nivel global in 2022, marcand incercarea producatorului de cipuri de a se diversifica in segmentul software pentru intreprinderi. Acordurile din sectorul tehnologiei au atras o atentie mare din partea autoritatilor de reglementare din intreaga lume, cu privire la preocuparile legate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

