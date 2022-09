Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia industriala sau cea de la poarta fabricii cum i se mai spune a fost in iulie de 52,3- in ritm anualizat, a transmis vineri Statistica. Fata de luna anterioara, cresterea a fost de 5,2- . Acesta este un semnal prost pentru buzunarele fiecaruia dintre noi, semnaland faptul ca in perioada care…

- In general, ”inflatia alimentara s-a accelerat puternic si a ajuns la 9,3% in august, in crestere de la 7,0% in iulie”, fiind ”cea mai mare rata a inflatiei din august 2008”, se arata in raportul publicat miercuri. Inflatia preturilor in magazin a atins un nou maxim in august. ”Razboiul din Ucraina…

- Indicele preturilor de consum a crescut cu 10,1% in termeni anuali, potrivit estimarilor publicate miercuri de Oficiul National de Statistica, fiind peste prognoza de consens a Analistilor intervievati de Reuters, de 9,8%, si in crestere de la 9,4% in iunie. Inflatia de baza, care exclude energia, alimentele,…

- Luna trecuta, inflația in Regatul Unit a atins un nou maxim al ultimilor 40 de ani, depașind 10% pentru prima data din 1982 și aducand și mai multa suferința gospodariilor care se lupta deja sa iși plateasca facturile. Potrivit datelor publicate miercuri de Oficiul Național de Statistica, inflația anuala…

- Riscurile geopolitice provocate de invazia Rusiei in Ucraina si incertitudinile legate de pandemie au adus inflatia la maxime istorice, obligand guvernele, inclusiv in economii mari ca SUA, Marea Britanie, Franta si Germania, sa ia masuri, potrivit news.ro.

- Preturile medii de consum in luna iunie 2022 fata de luna mai 2022 au crescut cu 2,21%, arata date ale Biroului National de Statistica (BNS). Creșterea preturilor medii de consum a fost determinata de majorarea preturilor la produsele alimentare cu 0,57%, la marfurile nealimentare cu 2,35% și la serviciile…

- In Republica Moldova, volumul producției industriale in ianuarie-aprilie 2022, comparativ cu aceeași perioada din 2021, a crescut cu 0,2%, relateaza Noi md. Despre aceasta a anunțat Biroul Național de Statistica, menționand ca, in special, creșterea indicatorului a fost generata de creșterea producției…

- Inflația a ajuns la 29% in luna mai, susține economistul Veaceslav Ionița, cu referire la datele publicate de Biroul Național de Statistica. „La creșterea estimativa a salariului mediu nominal cu circa 12,5% avem o reducere a veniturilor reale a populației cu 12,8%”, scrie Ionița, pe Facebook.