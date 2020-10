Stiri pe aceeasi tema

- „Intre 31 ianuarie si 31 octombrie 2020, au fost 1.011.660 de oameni care au avut un rezultat pozitiv confirmat la test”, a transmis Guvernul. Fata de ziua precedenta, sambata au fost anuntate 21.915 cazuri, iar bilantul deceselor asociate a crescut cu 326, la peste 46.640. Dupa Franta si Spania, care…

- Autoritatile au confirmat sambata ca Marea Britanie a depasit pragul de 1 milion de contaminari cu SARS-CoV-2. Prim-ministrul Boris Johnson a anuntat, intr-o conferinta de presa, ca Anglia va intra in carantina din 5 noiembrie pana pe 2 decembrie si le-a cerut englezilor sa stea acasa pentru ca sistemul…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat sambata seara ca Anglia intra in carantina incepand de joi, 5 noiembrie. „E timpul sa trecem la acțiune, pentru ca nu mai exista alternativa”, a motivat premierul, in condițiile in care Marea Britanie a depașit un milion de infectari cu noul coronavirus.

- Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul, sambata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii, transmite Agerpres.

- Anglia ar putea intra intr-un al doilea blocaj național in zilele urmatoare. Un consilier științific al guvernului britanic a avertizat sambata ca „pandemia e in revolta” și urmeaza sa fie anunțate masuri de blocare pentru cel puțin o luna. Premierul britanic Boris Johnson ar putea anunța un nou blocaj…

- Dupa Cehia și Franța, care au intrat in lockdown miercuri, respectiv vineri, și Germania, pentru care luni incepe o carantina ”mai flexibila”, Marea Britanie s-ar pregati de aceleași masuri. Premierul britanic ar urma sa faca anunțul la inceputul saptamanii viitoare, scrie CNN, care citeaza The Times.Surse…

- Numarul de contaminari cu noul tip de coronavirus a depasit pentru prima data in Iran pragul de 4.000 in 24 de ore, la o zi dupa un bilant-record de decese cauzate de COVID-19 in aceasta tara, potrivit cifrelor oficiale publicate marti, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Numarul de persoane infectate…

- Pragul de 1 milion de morți de Covid-19, la nivel mondial, a fost depasit. Care este tara cu cei mai multi decedati. Un milion de oameni au murit din cauza Covid-19 pe intreg Globul, potrivit cifrelor furnizate de Worldometers. Mai mult de jumatate dintre decese s-au inregistrat in doar patru țari:…