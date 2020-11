Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson va stabili vineri abordarea Regatului Unit asupra relatiei post-Brexit cu UE, dupa ce negociatorul sau sef a descris ultimele solicitari ale blocului comunitar în negocierile comerciale drept dezamagitoare si surprinzatoare, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.Marea…

- ”Premierul a notat dorinta unui acord, dar si-a exprimat dezamagirea ca nu au avut loc progrese mai multe in ultimele doua saptamani”, potrivit unui comunicat al biroului lui Boris Johnson. Seful guvernului de la Londra a purtat miercuri o discutie telefonica cu von Der Leyen si cu Charles Michel, presedintele…

- Comisia de Aparare din Parlamentul britanic a transmis joi ca a descoperit dovezi clare ca Huawei, gigantul chinez din domeniul telecomunicatiilor, actioneaza in complicitate cu statul chinez si ca Marea Britanie ar putea fi nevoita sa elimine toate echipamentele Huawei din retelele sale mai devreme…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a declarat vineri ca este inevitabil ca tara sa se confrunte cu un al doilea val de coronavirus si a precizat ca desi nu isi doreste o a doua carantina la nivel national, guvernul ar putea fi nevoit sa introduca noi restrictii, relateaza Reuters.Potrivit…

- Downing Street da asigurari ca Guvernul Johnson este hotarat sa aplice Acordul retragerii din UE, dupa ce presa a anunțat inițial ca Londra amenința Bruxellesul Regatul Unit ramane deplin angajat sa puna in aplicare acordul Brexitului pe care l-a incheiat cu Uniunea Europeana (UE), a anuntat luni un…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- Constructorul britanic de automobile sport McLaren se va concentra in urmatorii zece ani pe dezvoltarea de automobile hibride si estimeaza ca dezvoltarea de modele care functioneaza pe benzina va inceta pana in 2030, a declarat marti directorul general Mike Flewitt pentru Financial Times, relateaza…