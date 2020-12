Stiri pe aceeasi tema

- Traditia sarutului de la trecerea dintre ani este interzisa in Marea Britanie. Britanicii sunt indemnați sa respecte regulile de distanțare sociala, deoarece noua tulpina a coronavirusului se raspandește rapid in toata țara.

- Revelion 2021. Va avea Cluj-Napoca foc de artificii in noaptea de REVELION? Aceasta este intrebarea la care foarte mulți clujeni cauta raspuns. Pana in prezent oficialii municipiului nu au facut niciun anunț referitor la acest aspect. Potrivit surselor ZIARUL CLUJEAN, la trecerea dintre ani, in Cluj-Napoca,…

- O țara europeana nu va avea parte de Revelion in acest an. Oamenii vor intra in carantina totala, chiar cu puțin timp inainte ca ceasurile sa bata ora 00:00. Masura a fost anunțata de președinte, dupa ce numarul noilor cazuri de coronavirus, dar și al deceselor a crescut intr-un mod dramatic.

- Franta va relaxa prudent restrictiile antiepidemice pe 15 decembrie prin eliminarea declaratiilor pe proprie raspundere pentru deplasari, dar va fi instituita o interdictie de circulatie nocturna valabila inclusiv pentru Anul Nou, iar redeschiderea foarte asteptata a muzeelor, cinematografelor si teatrelor…

- Italia nu vrea turisti de Sarbatori si inchide regiunile. Guvernul de la Roma aproba noi restrictii Guvernul de la Roma a aprobat, joi seara, un nou decret de restrictii. La intoarcerea din strainatate, italienii sau turistii vor intra in carantina. Carantina nocturna se extinde cu doua ore in noaptea…

- Mașinile și furgonetele noi alimentate integral cu benzina și motorina nu vor mai putea fi vandute in Marea Britanie incepand cu 2030, a anunțat premierul Boris Johnson, citat de BBC. Premierul a precizat ca unele mașini hibrid vor fi permise in continuare. Masura face parte din ceea ce prim-ministrul…

- Cetațenii Uniunii Europene care au condamnari penale mai mari de un an de închisoare nu vor mai putea intra în Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021, a anunțat Ministrul britanic de Interne. Masura intra în vigoare odata cu încetarea libertații…

