Marea Britanie interzice importurile de petrol din Rusia Marea Britanie va interzice importul de petrol din Rusia in semn de protest fata de invazia asupra Ucrainei, potrivit Politico. Anuntul ar urma sa fie facut in cursul zilei de marti, conform declaratiilor a trei oficiali britanici. Cu toate acestea, anuntul UE cu privire la o interdictie similara pare sa fie tot mai putin probabil, din cauza temerilor legate de cresterea inflatiei si de eventuale represalii din partea Rusiei. Interdictia va avea o perioada de pregatire de cateva luni pentru a permite pietei globale sa se adapteze si pentru a impiedica oamenii sa cumpere carburant din cauza panicii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

