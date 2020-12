Marea Britanie interzice echipamentele Huawei de anul viitor: Reprezinta un risc la adresa securitatii nationale

Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Digital, Cultura, Media si Sport al guvernului britanic a anuntat ca, din septembrie 2021, operatorii de comunicatii din Marea Britanie nu vor mai avea voie sa instaleze in retele proprii echipamente produse de Huawei. La fel ca Statele Unite, Marea Britanie spune ca echipamentele…

- Un grup de politicieni de stanga si reprezentanti ai sindicatelor din Europa cer adoptarea unei saptamani de lucru de patru zile pentru a ajuta economiile sa-si revina in urma pandemiei de coronavirus. In scrisoarea trimisa catre Boris Johnson, cancelarul german Angela Merkel, premierul spaniol…

- Compania chineza Huawei s-a vazut nevoita sa sacrifice brandul de smartphone-uri de buget Honor pentru a face fata situatiei complexe in care se afla in prezent. Dupa mai multe luni de zvonuri si negari din partea producatorului chinez, Huawei a confirmat, intr-un final, ca va vinde brandul…

- Guvernul american va plati pana la 1,19 miliararde de dolari companiei Eli Lilly, pentru asigurarea a aproape 1 milion de doze din tratamentul cu anticorpi al acesteia pentru Covid-19, un medicament similar cu tratamentul primit de presedintele Donald Trump, transmite Reuters. Eli Lilly va…

- Un roman s-a ales cu dosar penal dupa ce a falsificat un test COVID-19 negativ, cerut de angajatorul sau din Austria la revenirea la locul de munca. Barbatul este cercetat acum pentru fals si uz de fals. Inselaciunea a fost descoperita dupa ce angajatorul a decis sa verifice la clinica medicale…

- Numarul tot mai mare de pacienti care fac forme severe de COVID-19 a pus presiune pe sistemul medical din Romania. Medicii spun ca este posibil ca in curand sa nu mai avem locuri in spitale. "Inca am speranta pentru ca trebuie sa luptam impreuna, sa castigam acest razboi foarte dificil si…

- Consultantul pentru coronavirus al Casei Albe, Anthony Fauci, expert in boli infectioase, a declarat duminica, 25 octombrie 2020, ca pana la inceputul lunii decembrie va fi clar daca un vaccin COVID-19 este sigur si eficient. Expertul in boli infectioase a precizat ca numai daca se va sti…

- Doar unul din modelele viitoarei serii iPhone 12 va suporta varianta millimeter-wave de 5G si doar intr-un numar limitat de tari.Apple va lansa in toamna primele sale smartphone-uri cu 5G, insa, desi toate modelele seriei vor avea aceasta facilitate, ele nu vor oferi si aceleasi viteze…