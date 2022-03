Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a interzis tuturor navelor rusesti sa intre in porturile lor, a anuntat pe Twitter de ministrul Transporturilor din Regatul Unit, Grant Shepps. Decizia este legata de atacul Rusiei asupra Ucrainei - un stat democratic suveran.

- Negocierile dintre delegațiile Ucrainei și Rusiei au inceput luni la ora 12.00, ora locala din Belarus (ora 11.00 – ora Romaniei). In debutul discuțiilor, Ministrul de Externe al Belarus, Vladimir Makei, a salutat delegațiile din Ucraina și Rusia, asigurandu-i pe membrii acestora ca ar trebui sa se…

- Președintele Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, o operațiune militara speciala in Donabs. Imediat dupa anunțul sau, mai multe explozii au inceput sa se auda in orașele ucrainene Kiev, Harkov sau Odesa, precum și in estul țarii. Operațiunea militara a Rusiei este una complexa, cu atacuri de artilerie,…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a declarat, marți seara, ca este „cel mai periculos moment pentru securitatea Europeana”. „Fiecare indiciu ne arata ca Rusia planifica o invazie la scara larga in Ucraina”, a spus Stoltenberg. Jens Stoltenberg a aratat ca Rusia a continuat consolidarea militara…

- Uniunea Europeana va decide, marti, primele sanctiuni impotriva Rusiei, dupa recunoașterea regiunilor separatiste Donețk și Lugansk din estul Ucrainei, a anuntat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit AFP. „Trupele ruse au intrat in Donbas, iar noi consideram ca Donbas face parte din Ucraina.…

- Pe 1 ianuarie 2022, in Ucraina a intrat in vigoare legea prin care sunt stabilite regulile privind accesul navelor straine in apele interioare ale tarii, cu exceptia navelor apartinand Rusiei.

- Departamentul de stat al SUA si-a prelungit atentionarea de calatorie pentru Ucraina, avertizandu-si cetatenii cu privire la amenintarea militara sporita pe care o reprezinta Rusia pentru aceasta tara si indemnand pe oricine intentioneaza sa viziteze Ucraina sa se razgandeasca. Guvernul american, care…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a decis ca toate persoanele care intra in tara trebuie sa se testeze pentru COVID-19, inclusiv cele vaccinate, masura fiind menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului, al caror numar continua…