Stiri pe aceeasi tema

- Irlanda se asteapta ca Londra sa anunte o prelungire suplimentara a perioadei de gratie privind bunurile importate atat in Irlanda de Nord, cat si in restul Regatului Unit, a sustinut luni vicepremierul irlandez Leo Varadkar, informeaza Reuters. ''Asteptarea este ca Regatul Unit sa anunte inca…

- Irlanda se asteapta ca Londra sa anunte o prelungire suplimentara a perioadei de gratie privind bunurile importate atat in Irlanda de Nord, cat si in restul Regatului Unit, a sustinut luni vicepremierul irlandez Leo Varadkar, informeaza Reuters. ''Asteptarea este ca Regatul Unit sa anunte…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca nu va trece la urmatorul pas al actiunii sale legale impotriva Marii Britanii, declansate din cauza modificarii unilaterale a acordului comercial privind Irlanda de Nord, ca raspuns la solicitarea acesteia pentru ”o pauza”, transmite Reuters. Din cauza…

- Uniunea Europeana a propus miercuri o interdictie ce vizeaza comercializarea de masini noi, cu motoare pe benzina si motoare diesel. Masura ar urma sa intre in vigoare in anul 2035, in cadrul unui program climatic extins, care are drept obiectiv si tranzitia catre vehiculele electrice cu emisii zero,…

- Uniunea Europeana nu va avea nicio alta optiune decât accelerarea procedurilor juridice împotriva Londrei daca aceasta nu îsi respecta obligatiile cu privire la Irlanda de Nord incluse în acordul Brexit, a subliniat marti vicepresedintele Comisiei Europene pentru relatii interinstitutionale,…

- ”Proiectul de lege privind controlul ajutoarelor publice este prezentat (miercuri) in Parlament si profita de oportunitatile generate de plecarea din Uniunea Europeana si din sistemul acesteia de ajutoare de stat birocratic”, denunta intr-un comunicat Ministerul britanic al Intreprinderilor (BEIS).…

- Comisia Europeana si Marea Britanie au decis miercuri sa extinda pana in luna octombrie perioada de gratie ce amana implementarea completa a controalelor si a formalitatilor vamale in cazul transporturilor de carne refrigerata dinspre Marea Britanie catre Irlanda de Nord, prevazute in protocolul nord-irlandez…

- Comisia Europeana a declarat ca decizia inseamna ca informatiile personale ale cetatenilor UE vor fi tratate cu acelasi nivel de protectie ca si in interiorul blocului atunci cand vor fi transferate in Marea Britanie. Companiile se temeau ca Marea Britanie si UE nu vor ajunge la un acord privind echivalenta…