- Marea Britanie este ingrijorata in ceea ce priveste transmiterea COVID-19 in supermarketuri mai ales atunci cand oamenii nu poarta masti, a declarat luni ministrul responsabil pentru campania de vaccinare, Nadhim Zahawi, care a estimat totodata ca 15 milioane de persoane ar putea fi

- CEO-ul Pfizer nu este convins ca vaccinul sau va preveni transmiterea COVID-19 catre alte persoane. Anunțul a fost facut dupa aprobarea serului in Marea Britanie, fiind in curs de evaluare și in SUA. „Nu suntem siguri despre asta, in acest moment.” Incertitudini la nivel inalt. CEO-ul Pfizer nu e sigur…

- Marea Britanie va aproba saptamana viitoare vaccinul pentru Covid-19 dezvoltat de Pfizer si BioNTech, iar livrarile vor incepe in cateva ore de la autorizarea acestuia, a relatat sambata publicatia Financial Times, citata de Reuters. Citește și: Olanda se opune ca Romania sa intre in Schengen,…

- Vaccinul anti-coronavirus Pfizer. Marea Britanie este pe cale sa aprobe, saptamana viitoare, vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de BioNTech și Pfizer, iar livrarile vor incepe la cateva ore dupa autorizare, potrivit Financial Times și Reuters. Regatul Unit va deveni astfel prima țara care va aproba acest…

- Primele imunizari cu vaccinul creat de Pfizer si BioNTech vor avea loc incepand cu 7 decembrie, a mai scris Financial Times, citand surse. Tot sambata, premierul Boris Johnson l-a numit pe Nadhim Zahawi, in prezent viceministru pentru afaceri, drept ministru responsabil cu distribuirea vaccinurilor…

- Impactul noului vaccin pentru Covid va fi semnificativ peste vara și viața ar trebui sa revina la normal pana iarna viitoare, a afirmat unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer, scrie profit.ro . Profesorul Ugur Sahin, co-fondator al BioNTech, a vorbit și despre faptul…