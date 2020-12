Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații atrage atenția ca vaccinul este doar unul dintre instrumentele din lupta impotriva COVID și ca nu trebuie sa renunțam la gesturile bariera: distanțare și igiena. Primii vaccinați cu serul Pfizer vor fi britanicii de peste 80 de ani.

- Dezvoltatorii vaccinului rusesc Sputnik V susțin ca acesta este in proporție de 95% eficient și ca nu provoaca efecte secundare majore, dar este inca in curs de testare in masa, potrivit BBC.Rusia a inceput programul de vaccinare COVID-19, iar printre cei care au fost injectați sunt persoanele vulnerabile,…

- Strategia de vaccinare a fost deja aprobata de Guvern și urmeaza a fi discutata in CSAT in aceasta dupa-amiaza. In aceasta dupa-amiaza, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reunește in sistem de videoconferința pentru a dezbate și a aproba strategia de vaccinare impotriva Covid-19, care a…

- Marea Britanie va incepe saptamana viitoare campania de vaccinare pentru prevenirea infectarii cu virusul SARS-CoV-2, a anuntat miercuri seara premierul Boris Johnson, oferind asigurari ca vaccinul produs de companiile Pfizer/BioNTech indeplineste cele mai stricte standarde internationale. "Ne…

- Horatiu Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a anunțat, miercuri ca vaccinarea intregii populatii impotriva virusului SARS-CoV-2 va incepe, cel mai devreme, in primavara anului 2021, potrivit Agerpres. Primii vor fi vaccinati lucratorii din sectorul sanitar si persoanele din grupele de…

- Asociația Profesionala a Medicilor de Ambulator, care reprezinta medicii din ambulatoriul de specialitate din intreaga țara, a primit asigurari de la coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul Valeriu Gheorghița, ca tot personalul medical, indiferent de forma de organizare, este…

- In cadrul sedintei de luni, 23 noiembrie, cu tema „Campania de vaccinare anti-COVID-19, problema de securitate nationala” desfasurata la Palatul Cotroceni si condusa de Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a fost subliniat ca Ministerul Apararii Nationale are un rol foarte important de sprijin al…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut marți o conferința de presa la Palatul Cotroceni, dupa o ședința in care au fost evaluate masurile luate pe timp de pandemie, ședința la care au participat premierul Ludovic Orban, miniștrii Sanatații și Apararii, șeful DSU, Raed Arafat, managerii unor spitale…