Marea Britanie: Începe campania pentru alegerile anticipate In prima zi a campaniei oficiale pentru scrutinul de pe 12 decembrie, l-a acuzat pe Jeremy Corbyn ca detesta 'atat de visceral profitul, incat va distruge chiar bazele prosperitatii tarii noastre'. 'Ei pretind ca aceasta ura este indreptata doar spre anumiti miliardari - si arata cu degetul cu o placere revansarda nemaivazuta de cand Stalin i-a persecutat pe culaci', a mai scris Johnson, facand referire la taranii instariti decimati sub regimul stalinist. In acelasi articol, Boris Johnson spune ca vrea 'sa incurajeze zecile de mii de companii britanice, fie ele mari sau mici', in fata… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

