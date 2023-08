Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina nu are aparare antiaeriana pentru a-și proteja infrastructura de export de cereale de atacurile rusești, deoarece Moscova a blocat "practic fiecare port" din țara, a declarat pentru Reuters un purtator de cuvant al armatei, scrie La Libre Belgique, citat de Rador.Moscova si-a intensificat…

- UPDATE Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea – peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 – de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei, informeaza luni Reuters si DPA. ”Atacul de astazi asupra podului din…

- Ministerul de Externe rus a acuzat luni Ucraina de comiterea unui atac asupra podului Kerci, care leaga Crimeea - peninsula ucraineana anexata ilegal de Moscova in 2014 - de Rusia, cu implicarea Washingtonului si a Londrei, informeaza luni Reuters si DPA, preluate de Agerpres.

- Vladimir Putin le-a dat sambata liderilor africani care incearca sa medieze o pace in razboiul din Ucraina o lista de motive pentru care crede ca multe dintre propunerile lor sunt gresite, aruncand si mai multa apa rece asupra unui plan deja respins in mare parte de Kiev, scrie Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vlaimir Putin apreciat marti, 13 iunie, ca Ucraina a pierdut intre 25% si 30% din vehiculele militare, adica tancuri, vehicule de lupta ale infanteriei si blindate primite din partea aliatilor sai occidentali in contraofensiva pe care armata ucraineana a lansat-o pentru eliberarea…

- Pilotii ucraineni ar putea incepe antrenamentul pentru a pilota avioane de lupta F-16 fabricate in SUA chiar in aceasta vara, a declarat pentru Reuters ministrul olandez al apararii, Kajsa Ollongren. "Aceasta vara este ambitia noastra. Si vom vedea daca acest lucru este realist" pentru inceperea programului…

- Ucraina se bucura de mai multe caștiguri pe front, iar Zelenski aduce noi arme din Europa, dupa vizitele intreprinse aici, in ultimele zile. Ucraina a salutat luni (15 mai) primele progrese substanțiale pe campul de lupta, in ultimele șase luni, in vreme ce președintele Volodimir Zelenski a obținut…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sambata, 13 mai, ca avioanele ucrainene au lovit doua situri industriale din orasul Luhansk din estul Ucrainei, controlat de trupele ruse, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, informeaza agenția de presa Reuters,…