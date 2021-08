O mișcare de reabilitare ii incurajeaza pe proprietarii britanici de terenuri sa creeze locuri bogate in animale salbatice. Conferința Națiunilor Unite privind schimbarile climatice din 2021, cunoscuta și sub numele de COP26, care va avea loc toamna aceasta la Glasgow iși spune deja cuvantul. De bunavoie in CAP-ul climatic In Marea Britanie, organizația WildEast, o mișcare […] The post Marea Britanie: in curand 1% din terenul privat, dedicat faunei salbatice first appeared on Ziarul National .