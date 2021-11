Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane din Marea Britanie au fost infectate cu varianta depistata in sudul Africii, a anunțat, sambata, ministrul britanic al sanatații, potrivit BBC News. Cele doua persoane confirmate sunt din orașe diferite, Nottingham și Chelmsfort, insa oficialii britanici au anunțat ca cele doua cazuri…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența, a aprobat in ședința de astazi, 27 noiembrie 2021, Hotararea numarul 107. Modificarile aduse prin aceasta hotarare sunt: 1)actualizarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat in sensul introducerii statelor Botswana, Eswatini,…

- Franta a suspendat vineri zborurile provenite din tari ca Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambic, Namibia si Eswatini (fosta Swaziland) in mod imediat si pentru minimum 48 de ore dupa detectarea in Africa de Sud a unei variante noi si ingrijoratoare, relateaza EFE. "Aceste masuri intentioneaza sa protejeze…

- Statele Unite au anuntat vineri inchiderea granitelor pentru persoanele care sosesc din opt tari din Africa australa, masura luata ca urmare a aparitiei variantei Omicron a COVID-19, relateaza AFP. Persoanele care vin din Africa de Sud, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Lesotho, Eswatini, Mozambic…

- Toate statele Uniunii Europene au interzis calatoriile din sudul Africii pe fondul ingrijorarilor extreme a super-tulpinii COVID-19 Omicron in Belgia. OMS a stabilit cum se va numi noua varianta COVID din Africa de Sud. Vor face fața vaccinurile noilor mutații? Comitetul de experți in sanatate din toate…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit vineri sa suspende temporar legaturile aeriene cu șapte țari din regiunea Africii de Sud, dupa detectarea unei noi variante ingrijoratoare a coronavirusului in aceasta regiune, informeaza BBC și Agerpres. Comisia Europeana a propus astazi, mai devreme,…

- "Varianta descoperita in state din sudul Africii a fost identificata in Israel. Este vorba de o persoana revenita din Malawi", a afirmat ministerul, exprimand temeri cu privire la alte doua posibile cazuri ce ar putea fi confirmate la persoane revenite din strainatate. In prezent, acestea se afla plasate…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat vineri ca va propune țarilor UE sa suspende zborurile catre regiunea Africii de Sud din cauza apariției unei noi variante a virusului COVID-19. Mai multe țari au anunțat deja astfel de masuri. Marea Britanie a anunțat ca…