- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a anuntat vineri ca a semnat un ordin care instituie carantina pentru persoanele care au calatorit in Romania si Bulgaria in ultimele 14 zile, decizie menita sa previna cresterea numarului de cazuri de COVID-19 importate, transmite Reuters. ”Virusul…

- Marea Britanie intentioneaza sa renunte la obligativitatea izolarii epidemice pentru cetatenii care vin din peste 50 de tari, in principal cele europene, anunta Guvernul de la Londra. Pe lista vor fi incluse peste 50 de tari, inclusiv Germania, Franta, Spania si Italia, dar nu si Statele Unite, au declarat…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat, marți, ca dorește ca cetațenii britanici sa poata calatori fara restricții în Spania și Franța „cât de curând putem”, dar a aparat politica guvernului sau de carantina pentru cei care intra în Marea Britanie, potrivit Reuters.„Nu…

- Autoritațile din Insulele Baleare planuiesc sa transporte mii de turiști germani cu avionul mai devreme cu doua saptamâni înainte ca Spania sa își redeschida granițele închise la jumatatea lunii martie pentru a preveni raspândirea noului coronavirus, relateaza Reuters.Guvernul…

- Bulgaria intentioneaza sa ridice de la 1 iunie obligativitatea carantinei timp de 14 zile pentru calatorii veniti din majoritatea tarilor Uniunii Europene, dar nu si pentru cei veniti din tari cu rate ridicate ale morbiditatii, a anuntat vineri o inalta oficialitate bulgara din domeniul sanatatii,…

- Turistii straini isi pot face rezervari pentru vacante in Spania incepand din iulie, in conditiile in care carantina de doua saptamani impusa in prezent pentru calatorii din alte tari va fi probabil suspendata pana atunci, a anuntat luni ministrul turismului spaniol, Reyes Maroto, informeaza Reuters,…

- Marea Britanie va plasa in carantina calatorii care vor sosi din strainatate incepand din 8 iunie, a anuntat vineri ministrul de Interne Priti Patel, o masura despre care companiile aeriene au avertizat ca le va devasta sectorul, transmite Reuters.

- Spania impune carantina asupra persoanelor care vin din strainatate, incepand de vineri. De asemenea, au fost impuse noi restrictii asupra traficului international, pentru a preveni raspandirea noului coronavirus. Bilantul zilnic al deceselor in regat este in scadere, scrie Agerpres, preluand Reuters.