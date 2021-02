Marea Britanie impune noi condiții de călătorie. Devine obligatorie carantina la hotel Regatul Unit al Marii Britanii a schimbat din nou condițiile de calatorie pentru cetațeni. Persoanele care au calatorit in state roșii din punct de vedere epidemiologic vor fi obligate sa stea in carantina la hotel. Pana in prezent cetațenii iși puteau alege locul de carantina. Noile reguli intra in vigoare incepand cu 15 februarie. Noua masura ii vizeaza in primul rand pe cetatenii britanici ce revin in Regatul Unit. Pe lista rosie cu risc ridicat se afla și Portugalia, Africa de Sud, precum și toate statele din America de Sud si Emiratele Arabe Unite. (Angola, Argentina, Bolivia, Botswana, Brazil,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a actualizat joi lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Cei care vin din statele de pe lista intra in carantina acasa sau la locația declarata pentru 14 zi...

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost actualizata. Documentul cu țarile pentru care se impune carantina la sosirea in Romania intra in vigoare marți, la ora 00.00. Lista a fost actualizata de Institutul Național de Sanatate Publica, in funcție de incidența COVID-19 in statele respective,…

- Secretarul de stat in cadrul MAI, Raed Arafat, a declarat ca imunitatea, dupa vaccinare, dureaza pana la opt luni, acest lucru fiind demonstrat deja in urma monitorizarii persoanelor vaccinate, insa monitorizarea continua. ”Nimeni nu poate sa vina sa spuna cu certitudine ca imunitatea dureaza 3 ani…

- CHIȘINAU, 18 ian – Sputnik. Rusia este total deschisa pentru cooperarea cu alte state in producerea vaccinului impotriva coronavirusului COVID-19, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. © Photo : МИД РФReprezentantul MAE rus a explicat semnificația retragerii țarii…

- Ministerul de Externe anunța ca vor fi schimbate condițiile de calatorie pe teritoriul Austriei. Toate persoanele care calatoresc in Austria vor fi obligate sa completeze un formular electronic denumit „Pre-Travel-Clearance-PTC”. Noile reguli sunt valabile incepand din data de 15 ianuarie 2021, de la…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, persoanele care vin in Romania din aceste zone vor intra in carantina. Grupul de Comunicare Strategica a publicat lista țarilor din care cei care vin in Romania vor intra in carantina…

- Guvernul a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat pentru care este necesara carantina pe o perioada de doua saptamani la intoarcerea in Romania. Oamenii care vin la noi in țara din țarile aflate pe lista respectiva sunt obligați sa stea in carantina 14 zile. Aceștia pot ieși din carantina…

- Reprezentativa Braziliei a învins, vineri noapte, la Sao Paulo, selectionata Venezuelei, scor 1-0, în preliminariile Cupei Mondiale din 2022.Unicul gol al meciului a fost marcat de Roberto Firmino, în minutul 67.Tot vineri, Chile a învins Peru, scor 2-0, prin dubla…