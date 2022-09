Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a respins afirmatia lui Vladimir Putin conform careia doar o mica parte din cerealele exportate din Ucraina in cadrul unui acord international vor fi destinate tarilor sarace, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri ca din cele 87 de nave,…

- Marea Britanie a respins afirmatia lui Vladimir Putin conform careia doar o mica parte din cerealele exportate din Ucraina in cadrul unui acord international vor fi destinate tarilor sarace, relateaza Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, miercuri, fara a cita o sursa, ca doar doua din cele 87 de nave, care transportau 60.000 de tone de produse, au plecat spre tari sarace. Acordul de a permite exporturile de cereale din porturile ucrainene de la Marea Neagra, intermediat de Natiunile Unite…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat joi ca doreste ca si cerealele din Rusia sa fie exportate, adaugand ca Vladimir Putin are dreptate sa se planga ca cerealele care pleaca din Ucraina in baza unui acord sub egida ONU se indreapta mai degraba catre tari bogate, decat catre cele sarace,…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat luni ca Moscova apreciaza relațiile pe care le are cu țarile din America Latina, Asia și Africa și ca este pregatita sa le ofere arme moderne aliaților sai din aceste regiuni, informeaza Reuters . Liderul de la Kremlin s-a folosit de un discurs ținut la o expoziție…

- Rusia a folosit doar o mica parte din potentialul sau in ”operatiunea militara speciala” din Ucraina, a declarat vineri purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov, informeaza Reuters. „Potentialul Rusiei este atat de mare incat doar o mica parte din el este folosit in operatiunea speciala”, a…

- Razboiul declanșat de Rusia in Ucraina s-ar putea intoarce chiar impotriva lui Vladimir Putin, susțin americanii. Un inalt oficial american din domeniul apararii a prezentat situația reala de pe front. Acesta a declarat pentru Reuters ca Rusia incearca, dar nu reușește sa ținteasca armele occidentale…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, ca Rusia nu este de vina pentru creșterea prețului la cereale. Putin a acuzat Statele Unite ca au determinat creșterea prețurilor la alimente prin tiparirea de bani și „acapararea” alimentelor pe piețele…