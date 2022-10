Primul ministrul britanic, Liz Truss, se afla in fața, miercuri, cu primul test al capacitații sale de a-și reveni și de a ramane in Downing Street, cand se va confrunta cu parlamentarii, in condițiile in care este respinsa de opinia publica iar mai mulți conservatori ii cer sa plece. Este abia a treia sesiune a […] The post Marea Britanie ii cere capul premierului Liz Truss. Lira sterlina, la minim istoric, conservatorii ii spun: pleaca! first appeared on Ziarul National .