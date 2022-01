Stiri pe aceeasi tema

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- SUA și mai multe țari aliate sunt in discuții pentru a desfașura mii de militari in țarile NATO din Europa de Est, inainte de o potențiala invazie rusa a Ucrainei, ca dovada de sprijin in fața agresiunii Moscovei, au declarat pentru CNN trei oficiali americani familiarizați cu discuțiile. Printre țarile…

- Statele Unite si cativa aliati de-ai lor in NATO discuta despre o desfasurare a aproximativ cate 1.000 de militari in trei state membre NATO din Europa de Est - Romania, Bulgaria si Ungaria -, inaintea unei eventuale invazii a Ucrainei de catre Rusia, in semn de sustinere impotriva unei Moscove tot…

- SUA și mai multe țari aliate sunt in discuții pentru a desfașura mii de militari in țarile NATO din Europa de Est, inainte de o potențiala invazie rusa a Ucrainei, ca dovada de sprijin in fața agresiunii Moscovei, au declarat pentru CNN trei oficiali americani

- SUA și mai multe țari aliate sunt in discuții pentru a desfașura mii de militari in țarile NATO din Europa de Est, inainte de o potențiala invazie rusa a Ucrainei, ca dovada de sprijin in fața agresiunii Moscovei, au declarat pentru CNN trei oficiali americani familiarizați cu discuțiile.

- Președintele Joe Biden ia in considerare trimiterea catorva mii de soldați americani in Europa de Est și țarile baltice, precum și a unor nave de razboi și avioane, in ceea ce ar reprezenta o schimbare majora fața de poziția sa reținuta pana acum fața de Ucraina, scrie The New York Times care citeaza…

- Decesele cauzate de coronavirus in Europa de Est au depasit joi cifra de un milion, potrivit unui bilant Reuters. Asta in condițiile in care varianta Omicron inca nu este dominanta in zona. La nivel global, pandemia a ucis peste 5,7 milioane de oameni. Rusia, Polonia si Ucraina sunt trei din cele…

- Comandantul suprem al forțelor NATO in Europa, Tod Wolters, a sugerat ca NATO ar trebui sa desfașoare o prezența militara in Romania și Bulgaria ca urmare a situației de la frontierele Ucrainei, unde Rusia a comasat peste 175.000 de militari in format de lupta ofensiv. Propunerea a fost prezentata de…