Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a refuzat joi sa furnizeze documentele solicitate in cadrul anchetei publice privind gestionarea pandemiei, afirmand ca doreste sa sesizeze justitia cu scopul ca aceasta sa stabileasca daca cererile pentru aceasta ancheta sunt justificate, noteaza AFP, conform AGERPRES. CITESTE…

- Compania aeriana britanica British Airways a fost amendata cu 1,1 milioane de dolari de guvernul american pentru ca nu a platit la timp rambursarile pentru zborurile anulate in timpul pandemiei COVID, a relatat BBC, preluat de news.ro.British Airways nu a oferit „rambursari in timp util pasagerilor”…

- Guvernul american transmite ca este „preocupat” dupa ce guvernul polonez a anunțat ca va adopta o lege pentru crearea unei comisii de ancheta care sa cerceteze influența ruseasca in țara. Comisia a fost numita „anticonstituționala” și „stalinista” de opoziția din Polonia, iar, la randul sau, administrația…

- Premierul grec in exercitiu, Kyriakos Mitsotakis, a afirmat marti ca guvernul sau „desfasoara o ancheta” asupra unei inregistrari video publicate saptamana trecuta de New York Times (NYT) aratand respingerea unor migranți pe insula greaca Lesbos, in Marea Egee, noteaza AFP. „Tratez foarte serios acest…

- Marea Britanie vrea sa ajunga la un acord cu UE privind pașapoartele. Premierul britanic Rishi Sunak vrea un acord cu UE pentru a facilita calatoriile cetatenilor britanici in blocul comunitar, a relatat agenția Bloomberg . Rishi Sunak spera sa profite de imbunatatirea relatiilor cu UE. Premierul spera…

- Ministrul britanic de Externe, James Cleverly, a argumentat, joi, ca cea mai buna modalitate de protejare a Republicii Moldova este asistenta militara pentru Ucraina, subliniind insa ca Guvernul de la Londra va actiona pentru contracararea provocarilor ge

- Australia a informat China cu privire la acordul privind submarinele cu propulsie nucleara incheiat cu Statele Unite și Marea Britanie, dar nu are cunoștința de niciun raspuns din partea Beijingului, a declarat marți ministrul australian al apararii, Richard Marles, scrie Rador.Guvernul australian…

- Sunak a spus ca a inteles ”anxietatea si preocuparile pe care le au clientii bancii”, in comentariile facute reporterilor care zburau cu el in Statele Unite. El si guvernul ”se asigura ca putem lucra pentru a gasi o solutie care sa asigure nevoile de lichiditate operationala si de flux de numerar ale…