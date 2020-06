Stiri pe aceeasi tema

- 63% din populația Marii Britanii are probleme cu somnul din cauza carantinei impusa de autoritați in perioada pandemiei de coronavirus, e concluzia unui studiu realizat compania Ipsos MORI și King's College din Londra, citat de BBC. ”Criza sanitara afecteaza oamenii foarte diferit, inclusiv in ceea…

- Medicii din Marea Britanie au emis o alerta de urgența, dupa ce au observat ca noul coronavirus genereaza o afecțiune la copii, informeaza Independent. Avertismentul spune ca in ultimele trei saptamani, in Londra și in alte regiuni ale Marii Britanii, a existat o creștere a numarului de copii de toate…

- Uniunea Europeana denunta "calendarul riguros" fixat de Guvernul Boris Johnson pentru negocierile pe tema relatiilor post-Brexit, avertizând Marea Britanie ca nu va accepta niciun parteneriat viitor daca nu vor fi întrunite conditiile de reciprocitate, potrivit Mediafax."Marea…

- Externat pe 12 aprilie dintr-un spital londonez unde a petrecut mai multe zile la terapie intensiva, Boris Johnson isi continua recuperarea de pe urma imbolnavirii cu noul coronavirus la resedinta oficiala de la Checkers, situata la circa 50 km nord-vest de Londra. Boris Johnson se confrunta cu critici…

- UE și Marea Britanie continua negocierile pentru relația post-Brexit, chiar și in contextul pandemiei Negociatorii britanici si europeni au convenit sa organizeze trei runde de negocieri - de cate o saptamana fiecare - in vederea stabilirii cadrului relatiilor viitoare intre Londra sii Bruxelles, au…

- Printul William a spus ca Marea Britanie este la superlativ in situatie de criza, a declarat biroul sau duminica. Acesta este cel mai recent dintr-o serie de mesaje din partea familiei regale care incearca sa incurajeze populatia in timpul pandemiei de coronavirus, scrie Reuters potrivit Agerpres.…

- Bilantul epidemiei de coronavirus a ajuns la 2.921 de morti in Marea Britanie, a anuntat joi Guvernul de la Londra, conform agentiei de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Numarul persoanelor decedate de coronavirus a ajuns la 2.921 pe teritoriul Marii Britanii, inregistrandu-se o crestere de…