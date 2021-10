Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce Marea Britanie se lupta cu crizele alimentara, de combustibili și de forța de munca, premierul Boris Johnson promite schimbarea. El a admis in fata congresului formatiunii sale, Partidul Conservator, ca schimbarea pentru care a optat Marea Britanie prin iesirea din Uniunea Europeana ''va…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a starnit hohote de ras la Adunarea Generala ONU, unde a susțiunut un discurs despre schimbarile climatice și efectele acestora. Cu totul neașteptat, dar extrem de amuzant, Boris Johnson a facut trimitere la Broscoiul Kermit din celebrul serial Papușile Muppets.…

- Dupa mai multe saptamani de zvonuri, premierul britanic Boris Johnson si-a remaniat, miercuri, guvernul, inlocuindu-i pe ministrii sai cei mai criticati, pentru a forma o „echipa caștigatoare” pentru perioada post-pandemie. Dupa un an si jumatate de criza provocata de epidemia de COVID-19, foarte dureroasa…

- Prim-ministrul le-a raspuns ironic ziariștilor care l-au așteptat la Parlament, și l-au prins pe hol la declarații, atunci cand a fost intrebat de prietenul sau de la Finanțe, Dan Vilceanu, de ce nu știe cat este salariul minim net in Romania: “E optimist domnul Vilceanu”, a spus Florin Cițu. Cum vi…

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson a convocat o reuniune de urgenta pe tema conflictului din Afganistan, iar ministrul britanic al Apararii, Ben Wallace, a criticat decizia fostului presedinte american Donald Trump de retragere a trupelor SUA din Afganistan, anunța Mediafax. “Premierul britanic…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, considera ca este indamisibil ca Romania sa fie ultima tara din Uniunea Europeana in care inca se intra cu mașina in parcurile naturale și vrea ca șoferii care intra cu mașinile in parcuri naturale, sa fie sancționați mai dur, chiar sa le fie confiscate autovehiculele.…

- Gigantul tutunului, Philip Morris International, nu va mai vinde țigari in Marea Britanie incepand cu 2030, a declarat, duminica, Jacek Olczak, CEO-ul companiei. Seful Marlboro vrea sa interzica tigarile in mai multe tari, incepand cu 2030. Acesta pariaza pe o lume “fara țigari” in condițiile in care…

- Comisia Europeana a lansat oficial Fit for 55, pachetul care va declansa o adevarata revolutie industriala in ce privește mediul. Noile masuri, in numar de 12, atrag majorari importante de preț la energie și combustibil, in toata Uniunea Europeana. Liderul Delegației PSD din Parlamentul European, Dan…