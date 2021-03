Stiri pe aceeasi tema

- Printul William a avut joi o prima reacție publica la interviul acordat de fratele sau Harry si sotia acestuia, Meghan. Aflat intr-o vizita in estul Londrei, ducele de Cambridge a spus ca nu a vorbit pana acum cu fratele sau.

- Printul William a declarat joi ca familia regala britanica "nu este rasista" dupa ce Meghan, sotia fratelui sau mai mic Harry, a afirmat ca un membru al casei regale a intrebat cat de inchisa ar putea fi pielea fiului lor Archie, relateaza Reuters si AFP. "Nu suntem deloc o familie rasista", a afirmat…

- Conform Hotnews , comentariile prințului William au fost facute in timpul unei vizite in Londra de Est, acesta precizand de asemenea ca nu a discutat cu fratele sau dupa interviul difuzat de CBS in SUA, dar ca urmeaza sa o faca.Marți, regina Elisabeta a II-a i-a asigurat pe prințul Harry și pe soția…

- Prințul William a afirmat joi ca familia regala britanica „nu este deloc o familie rasista” în primul sau comentariu public facut dupa acuzațiile aduse de Meghan Markle și fratele sau în timpul interviului acordat prezentatoarei americane Oprah Winfrey, relateaza BBC.Comentariile…

- Prințul William vorbește pentru prima data public despre interviul fratelui sau, Prințul Harry, și al soției sale, Meghan Markle. Printre multe altele, aceștia au acuzat familia regala de rasism, spunand ca un membru al Casei Regale a pus intrebari despre culoarea pielii pe care Archie o va avea, iar…

- Ramura de maslin sau riposta politicoasa? Presa britanica a vazut, miercuri, in reactia reginei Elisabeta a II-a dupa interviul socant acordat de nepotul ei Harry si de sotia acestuia, Meghan, un gest de conciliere, dar si un raspuns ferm ce marcheaza dezacordurile suveranei fata de afirmatiile facute…

- Ducii de Sussex, Harry și Meghan, au aruncat cateva „bombe” in timpul mult așteptatului interviu acordat celebrei realizatoare Oprah Winfrey, interviu care a fost difuzat in cursul nopții. Ei au facut dezvaluiri depre viața din sanul familiei regale britanice și probabil cea mai stanjenitoare este aceea…

- Regina Elisabeta a II-a va „ignora” mult-asteptatul interviu luat de Oprah Winfrey printului Harry si sotiei sale Meghan. Sunday Times a relatat ca regina nu va urmari interviul, calificat drept un „circ” de catre consilierii regali, ci se va concentra pe problemele nationale, informeaza Agerpres.