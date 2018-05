Stiri pe aceeasi tema

- "Marea Britanie condamna vehement atacurile iraniene cu rachete asupra fortelor israeliene", a declarat Boris Johnson."Sustinem puternic dreptul Israelului de a se apara", a spus Johnson, potrivit Mediafax. Citeste si Israelul anunta ca a lovit aproape toata infrastructura iraniana…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a condamnat atacurile iraniene impotriva Israelului si a indemnat regimul de la Teheran sa evite actiunile destabilizatoare, relateaza site-ul Ynetnews.com.

- Este alerta in Israel, dupa activitati militare iraniene in Siria. Astfel, Iraelul a ordonat marti seara, pe 8 mai, autoritatilor locale din Golan sa pregateasca adaposturile antiaeriene, deoarece a detectat “activitati neobisnuite ale fortelor iraniene din Siria”. Armata israeliana este in stare de…

- Ministrul de externe al Iranului, Mohammad Javad Zarif, a afirmat marti ca Statele Unite ale Americii (SUA) vor face ''o greseala'' daca se retrag din acordul privind programul nuclear iranian semnat in 2015 de Teheran cu sase mari puteri ale lumii (SUA, Rusia, Marea Britanie, Franta,…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, i-a cerut, luni, președintelui Statelor Unite, Donald Trump, sa nu renunțe la actualul acord nuclear cu Iranul, afirmand ca un astfel de gest ar fi o greșeala in actualul context, relateaza site-ul BBC News, conform Mediafax.Ministrul…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a facut apel sambata la statele membre sa dea dovada de retinere si sa se abtina de la orice actiune care ar putea conduce la o escaladare a situatiei dupa atacurile occidentale asupra Siriei, informeaza AFP. ‘Fac apel la toate statele membre sa dea dovada…

- Ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, varf de lance al campaniei pro-Brexit, a calificat sambata drept "ridicole" acuzatiile conform carora tabara sa ar fi incalcat regulile de finantare in timpul campaniei electorale pentru referendumul din 2016, informeaza duminica AFP si PA. Citește…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…