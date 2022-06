Guvernul de la Londra a cerut autoritatii de supraveghere a concurentei o ancheta privind piata de retail a combustibililor, deoarece preturile la pompa au atins niveluri fara precedent, deși autoritațile au impus o reducere a taxelor, care ar fi fost transferata consumatorilor. Potrivit Reuters, secretarul pentru afaceri Kwasi Kwarteng a declarat ca ancheta va stabili […] The post Marea Britanie face ancheta pentru creșterea fara precedent a prețului la combustibil appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .