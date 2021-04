Marea Britanie extinde programul de testare în ciuda criticilor: Cetățenii vor beneficia de două teste rapide săptămânal Englezii vor primi gratuit, saptamanal, cate doua teste rapide Covid-19, ca parte a extinderii programului de testare al guvernului britanic, scrie BBC, conform news.ro. Masura va fi implementata incepand de vineri. Kiturile, care pot da rezultate in aproximativ 30 de minute, vor fi disponibile gratuit la centrele de testare, in farmacii si prin posta. Testele sunt oferite deja in scoli si familiilor elevilor si celor care trebuie sa ii paraseasca locuintele pentru a merge la serviciu. Un greu din Poliție a IZBUCNIT, dupa ce cadavrul unui copil cautat din ianuarie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

