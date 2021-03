Guvernul britanic isi prezinta luni noile planuri din domeniul apararii, promitand sa consolideze "apararea intereselor britanice in mai multe sectoare si in intreaga lume", informeaza AFP. Prezentarea acestor planuri are loc la aproape o saptamana dupa decizia Regatului Unit de a creste plafonul arsenalului sau nuclear, pentru prima oara dupa destramarea Uniunii Sovietice, decizie anuntata la incheierea unei revizuiri strategice a politicii britanice de securitate, aparare si politica externa dupa Brexit. "Pe mare vom avea mai multe nave, submarine, marinari", iar Marina Regala va fi transformata…