Marea Britanie este pregatita sa participe la un atac militar al SUA contra Siriei - surse BBC

- Presedintele Donald Trump nu a stabilit un program de atac al Statelor Unite impotriva Siriei, dupa ce regimul de la Damasc a folosit arme chimice impotriva rebelilor, a anuntat miercuri Casa Alba. Purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Sarah Sanders, citata de Reuters, a declarat…

- Theresa May este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea Parlamentului de la Londra, argumentand…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra citate de BBC. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din…

- Donald Trump pregateste atacarea regimului Assad din Siria. Printr-o postare pe Twitter anunta ca rachetele americane sunt pregatite de atac si le cere militarilor rusi sa paraseasca zona si sa nu se mai asocieze cu un "animal asasin", a scris presedintele SUA, referindu-se la regimul Bashar-al-Assad.…

- Trump si-a anulat prima vizita in America Latina, la sugestia noului sau consilier pe probleme de securitate nationala John Bolton. Acesta l-a sfatuit pe presedintele american sa-si anuleze vizita in America de Sud prevazuta saptamana aceasta, din cauza crizei in curs in Siria, relateaza The Associated…

- Ministrul de externe al Coreei de Nord, Ri Yong Ho, a ajuns astazi la Moscova, conform agentiei de stiri TASS. Ministrul a calatorit cu avionul de la Ashgabat din Turkmenistan catre capitala Rusiei. Ri Yong Ho se va intalni cu omologul sau rus, iar cei doi vor discuta despre legaturile…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a afirmat marti la Ankara ca tara sa va 'urgenta' livrarea sistemelor ruse aparare antiaeriana S-400 comandate de Turcia. "Am discutat despre realizarea contractului pentru livrarea de S-400. Am luat decizia sa urgentam livrarile acestor sisteme de aparare",…

- O noua serie de sanctiuni americane impotriva Moscovei reprezinta o incercare de a influenta afacerile interne ale Rusiei inaintea alegerilor prezidentiale, a declarat viceministrul rus de externe Serghei Riabkov, citat sambata de agentia de presa Tass. Se asteapta ca Washingtonul sa impuna…