- Guvernul de la Londra anunți eleminarea cerinței de efectuare a unui test COVID de catre calatorii vaccinați care intra in Marea Britanie. Regula se va aplica incepand cu 11 februarie, conform ministrului britanic al transporturilor, Grant Shapps.

- Calatorii complet vaccinati care sosesc in Marea Britanie nu vor mai fi nevoiti sa faca un test COVID-19, a declarat luni ministrul transporturilor Grant Shapps, in timp ce guvernul isi stabileste planurile de a depasi restrictiile si de a trai cu virusul, relateaza Reuters. In prezent, persoanele vaccinate…

- Guvernul britanic a anuntat luni ca ridica cerinta de a se efectua un test COVID-19 pentru calatorii complet vaccinati care sosesc in Anglia, informeaza France Presse. ''Ceea ce facem pentru calatorii este sa aratam ca aceasta tara este deschisa pentru afaceri, deschisa pentru calatori'',…

- Guvernul suedez a anuntat, marti, ca nu le va mai solicita calatorilor sa prezinte un test negativ la coronavirus inainte de a intra pe teritoriul tarii, informeaza Reuters. „Calatorii nu mai sunt considerati ca prezentand un risc deosebit de a afecta raspandirea Omicron in Suedia”, a transmis guvernul…

- Guvernul britanic a anuntat modificarea temporara a conditiilor de obtinere a vizei de munca in domeniul sanatatii si ingrijirii, cu posibilitatea angajarii cu un salariu minim anual de 20.480 GBP, a informat Ambasada Romaniei la Londra. Este vorba despre personalul de ingrijire sociala a adultilor:…

- Alerta la aeroportul din Suceava, dupa ce un roman cu test pozitiv COVID-19 a incercat sa evite triajul epidemiologic. Barbatul era confirmat cu SARS-CoV-2 inca din Marea Britanie. Cu toate acestea, a inșelat vigilența polițiștilor de frontiera britanici și a reușit sa urce in avionul care a decolat…

- Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a decis ca toate persoanele care intra in tara trebuie sa se testeze pentru COVID-19, inclusiv cele vaccinate, masura fiind menita sa previna aparitia mai multor cazuri de infectare cu noua varianta Omicron a coronavirusului, al caror numar continua…