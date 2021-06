Marea Britanie: Elevii albi din medii sărace, abandonați de sistemul de educație Elevii albi care provin din familii sarace au fost neglijați decenii de sistemul de educație din Anglia, arata un raport al comisiei parlamentare de resort citat de BBC. Comisia de educație acuza guvernul de lipsa unor politici de sprijinire a elevilor albi defavorizați.



Mai mult, comisia susține ca utilizarea termenului de "white privilege", ce sugereaza ca elevii albi sunt privilegiați de sistem, nu reflecta deloc realitatea care este exact la polul opus.



De partea cealalta, executivul susține ca este angajat într-o politica menita sa garanteze ca niciun copil… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

