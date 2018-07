Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor din Parlamentul Regatului Unit a aprobat luni cu 318 voturi pentru si 285 impotriva o lege in favoarea unei politici vamale independente dupa Brexit, informeaza Reuters. Actul normativ, care mai trebuie aprobat si de Camera Lorzilor, permite guvernului britanic sa perceapa…

- Marea Britanie vrea sa-si intareasca relatiile de politica externa si de securitate cu Uniunea Europeana prin "cel mai apropiat acord de cooperare posibil" si este deschisa fata de participarea sa la o forta europeana de interventie, dupa Brexit, a declarat David Lidington, secretar de stat in cabinetul…

- Camera Comunelor (formata din deputati alesi) din Parlamentul Regatului Unit a respins miercuri amendamentele Camerei Lorzilor la planul pentru Brexit al guvernului condus de Theresa May, informeaza Reuters. Camera Lorzilor (ai carei membri sunt numiti sau dobandesc functia ereditar) ceruse…

- Theresa May primește lovitura dupa lovitura in Camera Lorzilor, in drumul catre Brexit. Camera Lorzilor din parlamentul Regatului Unit a votat marţi în favoarea rămânerii ţării în piaţa unică europeană, informează Reuters. Cu 245 de…

- Guvernul condus de Theresa May a inregistrat, miercuri seara, o infrangere stanjenitoare in Camera Lorzilor (camera superioara a parlamentului britanic) care a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a ramane in interiorul uniunii vamale dupa iesirea tarii din Uniunea Europeana,…

- Amendamentul respectiv, adoptat cu cu 348 voturi pentru si 225 voturi impotriva, nu afirma in mod explicit ca Marea Britanie trebuie sa ajunga la un acord cu privire la uniunea vamala.Sefa executivului britanic a declarat constant ca Marea Britanie va parasi piata unica si uniunea vamala…