Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie dorește sa solicite Rusiei extradarea a doi barbați suspectați de atacul cu agentul neurotoxic Noviciok asupra fostului spion rus Sergei Skripal și a fiicei lui in orașul britanic Sulisbury, a anunțat luni The Guardian, citand surse guvernamentale și de securitate, informeaza Reuters,…

- Rusia a cerut o declaratie oficiala din partea Marii Britanii dupa o informatie potrivit careia au fost identificati suspectii in cazul unui atac cu un agent neurotoxic in care au fost otraviti un fost spion rus si fiica sa, relateaza joi dpa. "Vreau sa aud de la Scotland Yard sau de la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat ca Marea Britanie formuleaza acuzatii nefondate impotriva Rusiei in cazul otravirii fostului spion rus si a altor doua persoane cu neurotoxina Noviciok in Salisbury, scrie The Guardian, conform news.ro.Intrebat intr-un interviu pentru Fox News despre…

- SUA si Marea Britanie au convenit sa dea dovada de ''forta si unitate'' in dialogul lor cu Rusia, a anuntat vineri premierul britanic Theresa May, intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele american Donald Trump, relateaza Reuters si AFP. ''Am cazut de acord ca este important…

- Rusia a comis un atac care a avut drept rezultat moartea unui cetatean britanic, a declarat luni ministrul britanic al apararii Gavin Williamson, ce a facut astfel o legatura intre Moscova si femeia de 44 de ani decedata duminica dupa ce a fost otravita cu agentul neurotoxic Noviciok, transmite Reuters.…

- Kremlinul si-a exprimat luni regretul in legatura cu moartea unei femei din Marea Britanie, Dawn Sturgess, dupa ce a fost otravita cu un agent neurotoxic, dar a precizat ca orice sugestie potrivit careia Rusia ar fi implicata in acest caz este ''destul de absurda'', relateaza agentia Reuters informeaza…

- Ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, a somat Rusia sa ofere explicatii in legatura cu utilizarea substantei neurotoxice Noviciok, dupa un nou incident produs pe teritoriul britanic, in oraselul Whiltshire, situat in apropierea zonei in care au fost atacati in martie Serghei si Iulia Skripal.

- Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica ca urmare a ceea ce se considera a fi fost un contact intamplator cu otrava, dupa un atac asupra fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale, Iulia, comis la Salisbury in martie. Autoritatile britanice nu au acuzat…