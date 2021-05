Stiri pe aceeasi tema

- Doar 15 persoane dintre cele 60.000 care au participat la reuniuni in masa organizate fara distantare sociala si fara masti sanitare in Marea Britanie in cadrul unor evenimente-pilot au fost confirmate cu COVID-19, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP. Pentru a putea…

- Avand in vedere propunerea Ministerului Culturii privind organizarea și desfașurarea a 4 evenimente test/pilot in domeniul cultural avizata de Ministerul Sanatații, se aproba organizarea acestora in...

- Mii de persoane s-au distrat intr-un club de noapte din Liverpool la o petrcere pilot organizata de guvernul din Marea Britanie. Aproximativ 3.000 de oameni au dansat vineri noaptea la prima petrecere legala dupa relaxarea restrictiilor. Petrecaretii nu au purtat masti si nu au pastrat nici distantarea sociala,…

- Mii de persoane s-au distrat intr-un club de noapte din Liverpool la o petrcere pilot organizata de guvernul din Marea Britanie. Aproximativ 3.000 de oameni au dansat vineri noaptea la prima petrecere legala dupa relaxarea restrictiilor. Petrecaretii nu au purtat masti si nu au pastrat nici distantarea…

- Alte 370 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 1 caz este de import- Federația Rusa. Numarul total de teste efectuate – 4262, dintre care 1352 teste Rapid – Antigen. Bilanțul cazurilor de Covid-19 in țara noastra a ajuns la 250.508.

- Medicul Liviu Batineanu a declarat, pentru site-ul oficial al FC Dinamo, ca doi jucatori au fost confirmati pozitiv la testele Real Time PCR facute in aceasta saptamana pentru diagnosticarea Covid-19, potrivit news.ro. "Cei doi jucatori dinamovisti sunt izolati de ceilalti componenti ai lotului…

- Alte 2.132 de cazuri noi de infectare cu coronavirus au fost confirmate in ultimele 24 de ore in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 4 sunt de import (2-Italia, 1-Marea Britanie, 1-Irlanda).Astfel, bilantul imbolnavirilor a ajuns la 222 120.

- Alte 1400 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 9 sunt de import (3-Romania, 2-Ucraina, 1- Marea Britanie, 1- Germania, 1-Irlanda, 1-Rusia).