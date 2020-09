Stiri pe aceeasi tema

- Premierul scotian Nicola Sturgeon denunta un proiect de lege cu privire la organizarea interna a Regatului Unit, prezentat miercuri de Guvernul lui Boris Johnson, drept un ”atac frontal total” asupra autonomiei Scotiei, Tarii Galilor si Irlandei de Nord, relateaza Reuters, potrivit News.Sturgeon…

- Activiștii de mediu au ieșit sa protesteze pe strazile capitalelor europene pentru a cere acțiuni în privința schimbarilor climatice, peste 600 de persoane fiind reținute doar în Londra în urma unor manifestații care au durat o saptamâna, transmite Euronews.În Regatul…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat, sambata, ca va inchide fabricile unde au avut loc proteste si a sugerat ca muncitorii participanti la aceste actiuni vor fi concediati, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA.

- DSU vine cu precizari dupa ce autoritațile din comuna Gornet, județul Prahova, condusa de primarul PSD Nicolae Negoițescu, au contestat in instanța masura carantinei locale impuse saptamana trecuta.

- Regatul Unit a anunțat luni ca va suspenda acordul de extradare cu Hong Kong-ul ca urmare a impunerii noii legi a securitații naționale asupra fostei sale colonii de catre autoritațile de la Beijing, relateaza Reuters și Business Insider.Ministrul de Externe britanic, Dominic Raab a declarat…

- Inundațiile au facut ravagii in orașul Saliștea de Sus, iar potopul care s-a abatut asupra gospodariilor a afectat foarte mulți localnici. Munca de o viața a fost luata de curenți, investiții uriașe facute in confortul personal al cetațenilor au disparut in cateva clipe. Curți inundate și ape ajunse…

- Britanicii nu mai pot continua sa fie "prizonierii acestei crize", a declarat marti premierului Regatului Unit al Marii Britanii, Boris Johnson, in timp ce contura planurile de relansare a economiei britanice, devastata de masurile de izolare luate in contextul pandemiei de

- Premierul britanic, Boris Johnson, a anuntat marti o etapa majora de relaxare a masurilor restrictive in Anglia incepand cu 4 iulie, cand se vor redeschide barurile , restaurantele, hotelurile, muzeele si saloanele de coafura, lasand sa se intrevada o aparenta revenire la normalitate in aceasta vara,…