Marea Britanie a respins afirmatia lui Vladimir Putin conform careia doar o mica parte din cerealele exportate din Ucraina in cadrul unui acord international vor fi destinate tarilor sarace, relateaza Reuters, potrivit News.ro.

O femeie in varsta de 30 ani a fost ranita, duminica, dupa ce s-a rasturnat cu microbuzul pe care il conducea, in orasul Bicaz.

Armata Ucrainei ar fi pierdut peste 220 de persoane in incercarea de a obține un punct de sprijin in direcția Mykolaiv-Kryvyi Rih in timpul zilei, a anunțat Ministerul rus al Apararii. Federația Rusa descrie ofensiva Ucrainei din sud drept una „nebuneasca".

Aproape 1.000 de migranti au traversat sambata Canalul Manecii pentru a se indrepta spre Marea Britanie la bordul unor mici ambarcatiuni improvizate, a indicat duminica Ministerul britanic al Apararii, citat de AFP.

Noua racheta hipersonica rusa "Zircon" este in curs de producție in masa, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu.

Ministerul britanic al Apararii a declarat marti ca nu exista "niciun indiciu" ca o nava de razboi ucraineana si un stoc de rachete antinava s-ar fi aflat sambata in docul din portul Odesa, unde Rusia a declarat anterior ca a distrus astfel de tinte "militare" cu rachete de inalta precizie, relateaza

Un referendum privind intrarea regiunii Zaporojie in Federația Rusa va avea loc la inceputul toamnei, a declarat joi presei șeful administrației interimare a regiunii, Evgheni Balițki.

Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca Federația Rusa „nu a inceput inca nimic serios" in Ucraina, potrivit agenției de presa TASS.