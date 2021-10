Stiri pe aceeasi tema

- Am stat de vorba cu opt români stabiliți în Marea Britanie, atât de profesie șoferi, cât și din alte job-uri, pentru afla cum s-a vazut prin ochii lor criza de carburanți din aceasta țara, ce a generat acele cozi la benzinarii care au devenit virale în mass-media internaționale.…

- Premierul britanic Boris Johnson a cerut marti mediului de afaceri din tara sa sa se adapteze realitatii post-Brexit si mai degraba sa depuna eforturi pentru a atrage forta de munca pe plan national în loc sa depinda de imigranti, chiar daca aceasta va implica pe termen scurt perturbari în…

- ANGAJARI masive in Marea Britanie: 10.500 de vize temporare de munca pentru soferi de TIR și procesatori de carne de pui ANGAJARI masive in Marea Britanie: 10.500 de vize temporare de munca pentru soferi de TIR și procesatori de carne de pui Marea Britanie va acorda 10.500 de vize temporare de munca…

- Companiile de construcții sunt nevoite sa încetineasca ritmul proiectelor sau chiar sa opreasca lucrarile pe fondul unei „furtuni perfecte în construcții”, care pune sub semnul întrebarii revenirea economica a Marii Britanii...Citește integral pe Digi24.ro

- Ministrii din Marea Britanie vor analiza o posibila relaxare a regulilor privind imigratia, adoptate dupa Brexit, in ideea de a ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, pe fondul presiunilor crescute venite din partea lanturilor de supermarketuri, sustine cotidianul The Times, preluat de Reuters…

