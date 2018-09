Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a declarat ca cei doi cetateni rusi acuzati de Marea Britanie ca ar fi autorii atacului neurotoxic in cazul Skripal au fost identificati, acestia fiind civili, nu criminali, scrie The Guardian.

- Guvernul danez a pus deoparte 700 de milioane de coroane daneze (aproximativ 94 de milioane de euro) in proiectul sau de buget pentru anul 2019, pentru a face fata unor potentialele costuri pe care le-ar presupune un 'Brexit dur', adica o iesire a Marii Britanii din UE fara niciun acord cu blocul…

- Marea Britanie va cere Uniunii Europene marti sa intensifice sanctiunile impuse Rusiei, afirmand ca Blocul comunitar trebuie sa fie solidat cu Statele Unite, dupa ce Washingtonul a a stabilit ca Moscova este responsabila de atacul neurotoxic din Salisbury, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Washingtonul a anuntat miercuri ca va impune noi sanctiuni Rusiei, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie, transmite...

- Premieul grec a anunțat, vineri, ca una dintre ipotezele luate in calcul privind incendiile din Grecia este ca acestea sa fi fost provocate, existand indicii in acest sens.Guvernul va actiona repede cu un plan national pentru a ataca problema incalcarii de decenii a prevederilor in domeniul…

- Presa britanica a oferit primele detalii despre cine sunt cei doi oameni otraviti in Marea Britanie. Este vorba despre un barbat si o femeie, identificati de apropiati ca fiind doi britanici: Charlie Rowley (45 de ani) si Dawn Sturgess (44 de ani).

- Doua persoane, descoperite în stare de inconstienta în localitatea Amesbury, situata la mica distanta de Salisbury, sunt în stare critica dupa ce au fost expuse la substanta Novichok, agent neurotoxic dezvoltat în secret de