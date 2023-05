Stiri pe aceeasi tema

- Pe un trend descendent de cazuri noi de COVID in Romania, noua varianta a coronavirusului, superinfecțioasa, a fost confirmata in Europa și face deja victime.Organizația Mondiala a Sanatații monitorizeaza de trei luni Arcturus, noua mutație a COVID, care a fost detectata pentru prima data la sfarșitul…

- Biroul National de Statistica informeaza ca, preturile medii de consum in luna martie 2023 fata de luna februarie 2023 au crescut cu 0,8%, comparativ cu martie 2022 au crescut cu 4,1%. Creșterea preturilor medii de consum a fost determinata de majorarea prețurilor la produsele alimentare cu 1,1%, contribuind…

- Publicarea cercetarii acestora vine cu o saptamana inainte ca FMI si Banca Mondiala sa convoace o reuniune semestriala a bancherilor centrali si a ministrilor de finante, la Washington, pe fondul consecintelor falimentelor de luna trecuta ale bancilor americane si europene, transmite Reuters. In anii…

- Este alerta maxima in Marea Britanie, dupa ce inflația atinge cote uriașe, in pofida estimarilor specialiștilor financiari. Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie, a anuntat Oficiul National de Statistica. Majorarea este determinata de creșterea prețurilor la alimente și bauturi alcoolice,…

- Comitetul de politica monetara al Bancii Angliei a majorat joi dobanzile la 4,25%, o creștere de 0,25 puncte procentuale, dupa ce datele au aratat ca inflația a crescut in mod neașteptat luna trecuta. Este pentru a 11-a oara in ultimile 18 luni cand Banca Angliei ia aceasta decizie in incercarea de…

- Inflatia revine spectaculos in Marea Britanie. Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie. Analistii se asteapta ca Banca Angliei sa mareasca din nou ratele dobanzilor in cadrul sedintei de joi.Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie, a anuntat miercuri Oficiul National…

- Este alerta maxima in Marea Britanie, dupa ce inflația atinge cote uriașe, in pofida estimarilor specialiștilor financiari. Rata anuala a inflatiei a crescut la 10,4% in februarie, a anuntat Oficiul National de Statistica. Majorarea este determinata de creșterea prețurilor la alimente și bauturi alcoolice,…

- Ritmul de crestere al salariului reglementat in Marea Britanie a incetinit, inregistrand un avans de 6,5% in perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023 (fata de 6,7% in trimestrul patru din 2022), in timp ce salariile, ajustate in functie de inflatie, au scazut cu 2,4%, a anuntat marti Oficiul National…