In tara, automobilistii au asteptat la cozi lungi pentru a-si alimenta vehiculele. Un distribuitor mare a anuntat ca rationalizeaza vanzarile, iar un numar de operatori au spus ca sunt nevoiti sa inchida unele benzinarii, provocand panica in randul cumparatorilor. Membrii guvernului si companiile petroliere afirma ca exista stocuri mari de benzina si motorina si ca nu exista motive de angrijorare, dar lipsa soferilor de camioane afecteaza transportul carburantilor din rafinarii la benzinarii. Comerciantii avertizeaza ca se va produce o perturbare semnificativa a aprovizionarii lor in perspectiva…