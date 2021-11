Doua cazuri de infectare cu varianta Omicron a virusului SARS-CoV-2 au fost depistate in Marea Britanie, a anuntat, sambata, ministrul sanatatii, Sajid Javid. Tot mai multe țari europene raporteaza primele cazuri suspecte sau chiar confirmate cu noua varianta sud-africana a coronavirusului, Omicron. „Noaptea trecuta tarziu, am fost contactat de Agentia de Securitate Sanitara a Regatului […] The post Marea Britanie confirma primele doua infectari cu varianta Omicron appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .