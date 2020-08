Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a facut ''greseli critice'' in privinta masurilor de la granite la inceputul pandemiei de coronavirus, se arata intr-un raport publicat miercuri de comisia pentru afaceri interne a Camerei Comunelor, citat de dpa si BBC. Guvernul nu a recunoscut suficient…

- „Noi, liberalii, vrem alegeri locale in septembrie. Daca și PSD dorește acest lucru, atunci sa renunțe la raspandirea teoriilor abracadabrante despre Covid!“ PSD a facut țara praf in cei trei ani cat s-a aflat la guvernare, iar acum incearca prin aceleași manipulari și minciuni sa arunce in carca PNL…

- Presedintele american a fost vazut purtand masca in timpul vizitei unui spital militar. Guvernul federal recomanda purtarea mastii, mai ales atunci cand distantarea sociala nu este posibila, pentru a incetini raspandirea coronavirusului. Numarul cazurilor de coronavirus a crescut in Statele Unite.

- Israelul a inregistrat in ultimele 24 de ore 859 de cazuri de coronavirus. Acesta este cel mai mare numar de la inceputul pandemiei de COVID-19.Dupa doua luni de la o relaxare rapida a restrictiilor sociale, guvernul israelian a impus abia ieri masuri ce limiteaza majoritatea reuniunilor publice la…

- Studiile independente situeaza Romania printre ultimele locuri din UE in ceea ce privește eficiența masurilor luate in perioada pandemiei de coronavirus, transmit reprezentanții Partidului Social Democrat.

- Deputatul PNL de Suceava Angelica Fador considera ca masurile luate de Guvernul liberal, in consultare cu președintele Romaniei, Klaus Iohannis, inca de la inceputul pandemiei, au fost prompte, eficiente și corecte. Angelica Fador a subliniat faptul ca aceste masuri au salvat vieți, au protejat ...

- Daca la inceputul pandemiei de COVID-19, judetul Timis se numara printre primele ca numar de persoane infectate, acum a iesit din primele zece judete, oprindu-se pe 13. De mentionat ca, in aceasta saptamana, in Timis au fost anuntate doar doua cazuri de infectari cu COVID-19, ambele inregistrandu-se…

- Dupa doua luni de izolare, cu una dintre cele mai mari rate ale mortalitatii provocate de Covid-19, in Italia sunt luate acum masuri de repornire a economiei. Mai mult de 223.800 de contaminari au fost inregistrate in Italia de la inceputul epidemiei, iar peste 31.600 de oameni au murit.…