- Patru baieți și o fata au fost arestați de poliția britanica sub suspiciunea de conspirație pentru a comite o crima, dupa ce un baiat de 13 ani a fost injunghiat mortal in Reading, informeaza BBC.Polițiștii au fost chemați duminica, inaintea orei 16:00, dupa apariția unor informații privind un atac…

- Mai mulți romani, inarmați cu sabii, bate și alte obiecte, au fost implicați in altercație. Bataia a fost filmata și postata pe rețelele sociale.Strazile orașului Luton din Marea Britanie au fost, luni seara, scena unei batai generale intre 12 cetațeni romani.Imaginile postate de un martor ocular…

- Londra intra in nivelul 3 de restricții din Anglia, din cauza numarului ingrijorator de infectari. Matt Hancock, Secretar de stat in Ministerul Sanatații din Marea Britanie, avertizeaza ca numarul mare de infectari ar putea fi cauzat de o noua forma de Covid-19, care s-a raspandit rapid in sud-estul…

- Ministerul Afacerilor Externe spune ca "reprezentanții ambasadei au solicitat inlaturarea imediata a materialelor cu caracter discriminatoriu" și ca Poliția britanica a fost inștiințata.Instituția condusa de Bogdan Aurescu a reacționat in cazul afișelor puse intr-un magazin Tesco din Londra, care conțineau…

- Politia londoneza a anuntat joi seara ca a arestat 104 persoane in capitala britanica pentru incalcarea masurilor de izolare dispuse pentru limitarea transmiterii coronavirusului, transmite BBC. Oamenii s-au adunat in centrul Londrei in pofida noilor restrictii. ‘In aceasta seara, o multime de oameni…