Marea Britanie cere mai multe detalii privind mandatul de arestare pe numele Clarei Ponsati

- Curtea Suprema a Spaniei a emis marți noi mandate de arestare pe numele a trei lideri separatiști catalani care au parasit Spania dupa referendumul din 2017 privind independența Cataloniei, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Vești uriașe! Se dau bani de la stat Mandatele…

- Protestele din Catalonia, manifestate ca reacție la decizia Curții Supreme din Spania de a condamna la închisoare noua lideri ai mișcarii secesioniste, continua în cea de-a cincea zi, atingând un nivel înalt al violențelor și blocând întreg orașul Barcelona, relateaza…

- Protestele din Catalonia, manifestate ca reacție la decizia Curții Supreme din Spania de a condamna la inchisoare noua lideri ai mișcarii secesioniste, continua in cea de-a cincea zi, atingand un nivel inalt al violențelor și blocand intreg orașul Barcelona, relateaza site-ul postului BBC.Zeci de mii…

- Un protest amplu a izbucnit la Barcelona luni, oamenii iesind in strada pentru a contesta condamnarea la ani grei de inchisoare a mai multor lideri separatisti catalani in legatura cu rolul pe care l-au jucat in tentativa de proclamare a independentei regiunii, in 2017. Spre seara protestul…

- Cel puțin 78 de persoane au fost ranite luni in violențele izbucnite pe strazile din Barcelona, scrie El Pais, citat de Mediafax. Protestatarii au aruncat cu obiecte in forțele de ordine. Doua persoane au fost reținute. Sunt probleme mari și pe aeroportul El Prat, unde peste o suta de curse…

- Curtea Suprema din Spania a anunțat sentințele in procesul liderilor separatiștilor catalani (foto), noua dintre ei primind pedepse intre 9 și 13 ani de inchisoare pentru razvratire, transmite Reuters. Alți trei au primit pedepse cu suspendare. Toți acuzații au fost achitați pentru cea mai serioasa…

- Liderii separatisti catalani probabil vor primi sentinte cuprinse intre 10-15 ani de inchisoare in procesul privind tentativa de proclamare a independentei Cataloniei, afirma surse judiciare citate de cotidianul spaniol El Mundo citat de mediafax.Vezi și: VIDEO Victor Ponta, huiduit de PSD-iști…

- Curtea Suprema a Spaniei planuiește sa îi condamne pe liderii separatiștilor catalani la un maximum de 15 ani de închisoare pentru încercarea din 2017 de a proclama independentei Cataloniei, relateaza Reuters, citând surse judiciare. Unii dintre liderii catalani care sunt…