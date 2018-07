Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada a comentat dupa ce doi britanici au fost gasiti in stare critica ca urmare a ceea ce se considera a fi fost un contact intamplator cu otrava, dupa un atac asupra fostului spion rus Serghei Skripal si fiicei sale, Iulia, comis la Salisbury in martie. Autoritatile britanice nu au acuzat…

- Ministrul britanic de securitate Ben Wallace a cerut Rusiei sa furnizeze informații detaliate cu privire la crearea in URSS a agentului neuroparalitic „Noviciok“, de efectele toxice ale caruia recent au suferit alte doua persoane in Marea Britanie. Wallace (foto) a declarat pentru SkyNews ca, potrivit…

- Ministrul britanic de Interne, Sajid Javid, a marturisit, intr-un interviu, ca a fost victima unui jaf intr-un cartier din nordul Londrei.El se afla in fața stației Euston, cand și-a scos telefonul sa cheme un taxi. In acel moment, un hoț care se afla pe motoreta i-a luat telefonul și a fugit.…

- Membrii Parlamentului din Marea Britanie au cerut ministrului de interne Sajid Javid sa impiedice abuzul de sistemul Interpol, practicat de Rusia in cazul criticilor lui Vladimir Putin. Ministrul a fost chemat sa sprijine stoparea accesului Moscovei la baza de date a organizației internaționale de poliție…

- Iata, in ziarul de 1,80 lire la chioscuri, sub titlul Russian tensions am avut doua pagini cu articole gen „Rusia isi va apara trupele", „N-am nevoie de vreun ajutor de la Rusia ori de la varul meu, spune Iulia Skripal", „Tomahawks din SUA versus zidul defensiv al Rusiei". Desigur, era in ziua dupa…

- ''Republica Ceha nu a produs, nu a dezvoltat si nu a stocat niciodata nici o substanta din categoria noviciok'', a scris pe contul sau de Twitter premierul ceh, citand date ale serviciilor de informatii civile si militare.Presedintele Zeman, politician de stanga cunoscut pentru simpatia…

- Marea Britanie a denuntat miercuri comportamentul "iresponsabil" al Rusiei, intr-o reuniune de inalta confidentialitate desfasurata la sediul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) la Haga, intrunita pentru a discuta despre cazul (Serghei) Skripal, fost spion rus otravit in sud-vestul…

- Serviciul militar de informații al Rusiei ii spiona pe Serghei Skripal și pe fiica lui, Iulia, cu cel puțin cinci ani inainte de atacul cu agentul neurotoxic, in luna martie, a spus consilierul pe securitate naționala al premierului Marii Britanii, relateaza Reuters.