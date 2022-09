Marea Britanie: Cea mai mare reducere de taxe din ultimii 40 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat miercuri plafonarea pretului angro la gaze naturale si electricitate pentru companii, din luna octombrie, la mai putin de jumatate fata de pretul pieței, scrie Reuters.

- Romania le ofera angajaților care lucreaza la stat multe beneficii, precum sunt și voucherele de vacanța. Așadar, Guvernul are alocat un buget special destinat in acest sens, insa care urmeaza sa fie redistribuit, spune antreprenorul și purtatorul de cuvant al Alianței pentru Turism, Dragoș Anastasiu.

- Premierul in funcție al Marii Britanii, Boris Johnson, da vina pe Rusia pentru criza costului vieții in Regat și admite ca facturile la energie vor fi „amețitoare” la iarna, potrivit Sky News. Boris Johnson a recunoscut ca facturile la energie vor fi „amețitoare” in aceasta iarna, iar costul incalzirii…

- Angajații britanici merg la birou in medie doar 1,5 zile pe saptamana și numai 13% dintre ei alg sa mearga vinerea la locul de munca, potrivit unui sondaj realizat in 43 de birouri din Marea Britanie, reprezentand aproape 50.000 de persoane.

- Daca in timpul pandemiei a scazut și cu 40% numarul medicilor care voiau sa plece in afara țarii, anul acesta, a revenit tendința de parasire a țarii pentru a lucra in vestul Europei. Și nu neaparat salariile sunt mai tentante, ci tot pachetul cu care sunt ademeniți angajații de la noi pentru a lucra…

- Guvernul de la Londra a anuntat marti sanctiuni impotriva a 42 de responsabili din Rusia sau pro-rusi din provinciile separatiste Donetk si Lugansk din estul Ucrainei, sanctiuni ce prevad interdictii de calatorie in Marea Britanie si inghetarea activelor pe care le detin in aceasta tara, transmite…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat, marti, ca Parlamentul scotian va publica un proiect de lege pentru organizarea unui referendum pe tema independentei Scotiei, data planificata pentru organizarea votului fiind 19 octombrie 2023, relateaza Reuters. Nicola Sturgeon a spus ca ii va scrie premierului…