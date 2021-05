Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana, numarul infectarilor cu tulpina COVID din Marea Britanie a ajuns la 970, dintre care 20 de cazuri au fost confirmate in ultima saptamana, potrivit datelor publicate, joi, de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP.Pana in data de 25…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis, joi, ca, pana in data de 18 aprilie, au fost realizate 1.502 secventieri, fiind confirmate 955 cazuri de infectare cu noile variante ale coronavrusului, majoritatea cu varianta britanica, potrivit news.ro.Dintre prsoanele infectate, 27 au decedat.…

- In ultima saptamana, au fost confirmate in Romania 187 de infectari cu tulpina COVID din Marea Britanie, arata datele Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. In total, numarul cazurilor cu tulpina COVID din Marea Britania a ajuns la 857, dupa ce, saptamana…

- Un studiu recent arata ca varianta britanica de COVID-19 ar avea o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparație cu variantele anterioare. Studiul a fost efectuat in Marea Britanie și publicat in British Medial Journal. Infecția cu tulpina britanica de SARS-CoV-2 (denumita B.1.1.7) a dus la…

- Cercetatorii britanci au anunțat, miercuri, ca varianta extrem de contagioasa a coronavirusului, care s-a raspandit in intreaga lume de cand a fost descoperita initial in Marea Britanie, la sfarsitul anului trecut, prezinta o rata de mortalitate cu 30%-100% mai mare in comparatie cu tulpinile anterioare,…

- Marți, 9 martie, Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 4.989 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus! De asemenea, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 93 decese și 1.126 pacienți in stare grava, pe secția de Terapie Intensiva!

- Varianta de SARS-CoV-2 detectata prima oara in Marea Britanie, mutatia B.1.1.7, reprezinta deja 46 % dintre cazurile pozitive din Germania, a informat miercuri Institutul Robert Koch (RKI) de virusologie. Potrivit unui raport al acestui centru de referinta in pandemie, cu 25.000 de cazuri recente, varianta…

- Noua tulpina britanica, mutatia B.1.1.7, reprezinta deja 46% dintre cazurile pozitive din Germania, a informat miercuri Institutul Robert Koch, transmite Agerpres, care citeaza EFE.Institutul Robert Koch avertizeaza ca aceasta varianta, mai contagioasa si responsabila de cazuri mai grave de COVID-19,…