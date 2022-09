In conditiile in care numarul locurilor de munca vacante in Marea Britanie se apropie de maximumul istoric, o serie de retaileri, inclusiv liderul Tesco Plc, au inceput sa ofere beneficii mai mari angajatilor, incercand sa ii convinga cu alimente si produse esentiale gratuite intr-o perioada in care exista o criza a costului vietii, informeaza Reuters.

Fii la curent cu cele mai noi stiri.

Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook

stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×

Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate

BACK TO TOP DESPRE

Exclusivitați…