- Captura importanta de droguri, intr-un container ce urma sa fie preluat de un roman, in Marea Britanie. Aproximativ 400 de kilograme de cocaina si heroina, in valoare de 27 de milioane de lire sterline au fost ascunse in portul Killingholme, din estul Angliei, informeaza sambata Press Association.…

- Drogurile erau ascunse intr-un container plin cu rosii si ceapa si urma sa fie ridicat de un sofer de nationalitate romana, in varsta de 45 de ani. Soferul a fost arestat sub banuiala de complicitate la importarea de droguri de categoria A si ulterior a fost eliberat. Operatiunea de capturare…

